BES, TÜİK Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BES, TÜİK Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Geniş Video İzle

Büro Emekçileri Sendikası (BES), TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve diğer yetkililer hakkında resmi belgede sahtecilik, kanuna muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu. BES Başkanı Özer Avanaş, TÜİK'in iktidarın ücret politikalarına uygun veri açıkladığını ve kamu emekçilerini yoksullaştırdığını belirtti.

07.08.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası, (BES) TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve diğer yetkililer hakkında; resmi belgede sahtecilik, 5429 sayılı Kanuna muhalefet ve görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

BES Başkanı Özer Avanaş, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Avanaş, "TÜİK, uzun yıllardır iktidarın ücret politikalarına uygun veri açıklayarak başta biz kamu emekçileri ve diğer sabit gelirlilerin sofrasından ekmeğini çalmaya ve bizleri yoksullaştırmaya devam etmektedir" dedi. Açıklanan enflasyon oranının gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle dava açıldığını söyleyen Avanaş'ın açıklaması şöyle:

"Kuruluş kanunu gereği iktidardan bağımsız bir şekilde veri oluşturması gereken TÜİK, uzun yıllardır iktidarın ücret politikalarına uygun veri açıklayarak başta biz kamu emekçileri ve diğer sabit gelirlilerin sofrasından ekmeğini çalmaya ve bizleri yoksullaştırmaya devam etmektedir. Gerek sendikamız BES, gerekse konfederasyonumuz KESK tarafından TÜİK'in iktidarın ücret politikalarını gözeterek veri oluşturmasını eleştirmiş ve teşhir etmeye devam etmektedir. Ancak kamuoyunun bütün baskısına rağmen TÜİK yetkilileri, iktidarın bizi yoksulluğa mahkum eden ücret politikalarına uygun veri oluşturmaya devam etmektedir.

Kamuoyuna yansıyan son tartışmayla birlikte, TÜİK'in oluşturduğu verilerde 2024 Ağustos'ta ortalama aylık kiranın 6 bin lira olduğu, doktor muayenesinin 34 lira olduğu, yurt ücretinin 450 lira olduğu ve gıda fiyatlarının neredeyse piyasanın yarısı oranında değerlendirildiği görülmektedir.

Soframızdaki ekmeği çalmaya devam eden TÜİK Başkanı, TÜİK Başkan Yardımcısı ve diğer sorumlular hakkında sendikamızca hazırlanan 06.08.2024 tarihli dilekçeyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur."

BES, TÜİK Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
Kaynak: ANKA

Erhan Çetinkaya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BES, TÜİK Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:38:15. #1.13#
SON DAKİKA: BES, TÜİK Başkanı ve Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement