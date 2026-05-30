Besici, İpe Dolaşan Ebabili Kurtardı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde besici Talip Erkılıç, ipe dolanan ebabili demir kapıya tırmanarak kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Fevkani Mahallesi'nde meydana geldi. Talip Erkılıç, yakınlarıyla bayramlaşmaya gittiği evde balkondan sarkan ipe dolanmış kuşu fark etti. Demir kapıya tırmanan Erkılıç, ebabil olduğu anlaşılan kuşu iple alarak aşağıya indi. Kuşun bedenine sarılmış ipi çıkaran Erkılıç, daha sonra ebabili gözyüzüne bıraktı.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Talip Erkılıç'ın demir kapıya tırmanıp kuşu indirdikten sonra ipi çözdüğü ve gökyüzüne bıraktığı görüldü.