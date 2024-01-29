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Besicilerin dondurucu soğukta zorlu kış mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Besicilerin dondurucu soğukta zorlu kış mesaisi sürüyor

Muş'un yüksek kesimlerinde besicilik yapan vatandaşlar, etkili olan kar yağışının ardından zor şartlarda hayvanlarını beslemeye çalışırken, en büyük destekçileri de yine eşleri oluyor. Zorlu kış şartlarında hayvanlarını kar üzerinde besleyen besiciler, eşleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar çalışarak hayvancılığı sürdürüyorlar.

Besicilerin dondurucu soğukta zorlu kış mesaisi sürüyor
29.01.2024 - 23:38,
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Besicilerin dondurucu soğukta zorlu kış mesaisi sürüyor

'İyi günde kötü günde' diye söz veren eşler, kışın da hayvanlarının bakımı için birbirine destek oluyor

MUŞ - Muş'un yüksek kesimlerinde besicilik yapan vatandaşlar, etkili olan kar yağışının ardından zor şartlarda hayvanlarını beslemeye çalışırken, en büyük destekçileri de yine eşleri oluyor.

Muş'ta besicilik yapan vatandaşlar, kar üzerinde hayvanlarını beslemenin zorluklarıyla mücadele ediyor. Zorlu kış şartlarına rağmen çiftçilerin en büyük destekçileri ise 'iyi günde kötü günde' diye ilk gün birbirilerine söz veren eşleri oluyor. Karla kaplı coğrafyada geçen bu zorlu kış mesaisi, çiftçi ailelerinin özveri çalışmaları ile sürdürülüyor.

Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyünde besicilik yapan bir vatandaşın kış mesaisindeki çabası, eşi tarafından da destekleniyor. Karla kaplı coğrafyada hayvanlarını besleme mücadelesi veren besici, eşiyle birlikte sabahın erken saatlerinde başladıkları mesaiyi akşam saat 18.00'a kadar devam ediyorlar.

Belirli saatlerde hayvanlarını kar üzerinde beslemek için çıkaran besiciler, dondurucu soğuk ve tipide sırtlarında ot taşıyarak tek geçim kaynakları olan hayvancılığı sürdürmeye çalışıyor. Zorlu kış şartlarında hayvanlarını kar üzerinde beslediğini söyleyen besicilerden Sabahatin Uslu, hayvanların bakımını yaparken en büyük destekçisinin ise eşinin olduğunu belirterek, "Kara kış başladı. Üç ay boyunca hayvanlarımızı kar üzerinde besleyeceğiz. Yaz aylarında tırpanlarla biçtiğimiz otları kış mevsiminde sırtımızda taşıyarak hayvanlarımıza veriyoruz. Eşimle birlikte sabah saatlerinde hayvanlarımızı besleme mesaisine birlikte başlıyoruz. Allah razı olsun, akşama kadar beni yalnız bırakmayarak destek oluyor. Mart ayının sonuna kadar kış çilemiz devam ediyor" dedi.

Sabah erken saatlerde ev işlerini bitirdikten sonra eşi ile birlikte hayvan beslemeye çıktığını söyleyen Necla Uslu ise "Sabah erken saatlerde kalkıyorum, ev işlerini bitirdikten sonra eşime yardım ediyorum. Hayvanlarımızın beslenmesini beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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