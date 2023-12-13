 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş Arnavutköy Sahilinde Yoğun Kirlilik ve Denizanası - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Arnavutköy Sahilinde Yoğun Kirlilik ve Denizanası

Beşiktaş Arnavutköy sahilinde yoğun kirlilik nedeniyle çok sayıda denizanası görüldü. Denizanaları, sahil boyunca yer yer yoğunluk oluştururken suyun üzerinde biriken evsel atıklar dikkati çekti. Sahilde balık tutan bir vatandaş, denizanasının kirlilikten beslendiğini ve denizleri daha temiz tutmanın önemine dikkat çekti. Çevre sakini ise yaz aylarında sahilin temiz olduğunu ancak kış aylarında atıkların biriktiğini belirtti ve denizlerimizi kirletmemeye çağrıda bulundu.

Beşiktaş Arnavutköy Sahilinde Yoğun Kirlilik ve Denizanası
13.12.2023 - 15:09,  Güncelleme: 15:10
Abone Ol

Beşiktaş Arnavutköy sahilinde yoğun kirlilik nedeniyle çok sayıda denizanası görüldü.

Denizanaları, sahil boyunca yer yer yoğunluk oluştururken suyun üzerinde biriken evsel atıklar dikkati çekti.

Sahilde balık tutan Salim Kalay, basın mensuplarına, denizanasının kirlilikten beslendiğini, bunun önüne geçmenin tek çaresinin denizleri daha temiz tutmaktan geçtiğini söyledi.

Atıkların denize atılmaması gerektiğini dile getiren Kalay, "İnsanımız duyarsız. Suyu içiyor, denize pet şişeyi atıyor. 'Arkamda bak çöp tenekesi var, neden oraya atıyorsun?' dediğim zaman sıkıntı yaşıyoruz. Onun için bir şey de diyemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kalay, duyarlılığın artması halinde bu kirliliğin azalacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Onun dışında biz bu manzarayı görmeye her zaman mahkumuz. Hem avlanma yasaklarına dikkat edeceğiz hem her türlü konuda duyarlı olacağız. Denizi kirletmemenin en son gayretini göstereceğiz. Yediğimizi, içtiğimizi atmayacağız. Herhangi bir kötülük düşünüp, herhangi bir zarar vermeyeceğiz. Çocuklarımıza bu mirası bırakmak isteriz. Eğer bu şekilde devam ederse tahmin ediyorum 10 yıl sonra çocuklarımız, torunlarım en bol bulunan istavriti dahi sadece fotoğraflarından tanıyacaklar. Onun için duyarlı olmak zorundayız. Benim vicdanım rahat, ben duyarlıyım. Biraz evvel suyumu içtim, çöpümü tenekeye attım. Denize atmadım. Çünkü bu deniz yarın yine bana lazım."

"Yaz aylarında kesinlikle pislik olmuyor"

Çevre sakini Hüseyin Cansilik ise yaz aylarında Arnavutköy sahilinin temiz olduğunu söyledi.

Atıkların sahildeki betonun altında biriktiğini aktaran Cansilik, şunları söyledi:

"Denizde yaz aylarında kesinlikle pislik olmuyor ama kış aylarında, sonbahara doğru burada çok oluyor. Bunun sebebi de restoranlar ve teknelerden atılan pisliklerdir. Denizanası pisliğe gelen bir şey. Bu pislik olduğu için denizanası da sürekli var olacak. Denizlerimizi kirletmemeye çalışalım."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Beşiktaş, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Arnavutköy Sahilinde Yoğun Kirlilik ve Denizanası - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20
Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:42:29. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Arnavutköy Sahilinde Yoğun Kirlilik ve Denizanası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement