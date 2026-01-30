Rıza Akpolat: Karşımızda İddianame Değil; 'Yok'lar Listesi Var - Son Dakika
Rıza Akpolat: Karşımızda İddianame Değil; 'Yok'lar Listesi Var

30.01.2026 23:36  Güncelleme: 08:45
Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hakim karşısında yaptığı açıklamada, yargılama sürecinin delilsiz ve varsayımlardan ibaret olduğunu belirtti. Akpolat, yaşanan durumu 'yok'lar listesi olarak nitelendirdi ve zulme karşı hakikat mücadelesinin süreceğini vurguladı.

(İSTANBUL) - Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bir yıldır tutsak edilen başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla ilk kez hakim karşısına çıktık. Peki karşımızda ne var? Delil yok. Kayıt yok. Somut bulgu yok. Duyum var, varsayım var, iftiracı beyanları var. Karşımızda iddianame değil; 'yok'lar listesi var" dedi.

Akpolat, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında yargılama sürecine yönelik eleştirilerde bulundu. Akpolat, "Bir yıldır Silivri'de tutsağız. Bir yıldır tutsak edilen başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla ilk kez hakim karşısına çıktık. Peki karşımızda ne var? Delil yok. Kayıt yok. Somut bulgu yok. Duyum var, varsayım var, iftiracı beyanları var. Karşımızda iddianame değil; 'yok'lar listesi var. Zulmün karşısında hak bizden yana, halkımız bizden yana, hakikat bizden yana. Evlatlarından koparılan annelerin, babalarına veda etmesi bile çok görülen çocukların, iradesi gasp edilen halkımızın ahı yerde kalmayacak. Gücü yetenler değil, hakkı yetenler kazanacak." dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Hakim

