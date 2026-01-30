Rıza Akpolat: Karşımızda İddianame Değil; 'Yok'lar Listesi Var

(İSTANBUL) - Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bir yıldır tutsak edilen başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla ilk kez hakim karşısına çıktık. Peki karşımızda ne var? Delil yok. Kayıt yok. Somut bulgu yok. Duyum var, varsayım var, iftiracı beyanları var. Karşımızda iddianame değil; 'yok'lar listesi var" dedi.

Akpolat, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında yargılama sürecine yönelik eleştirilerde bulundu. Akpolat, "Bir yıldır Silivri'de tutsağız. Bir yıldır tutsak edilen başkanlarımızla, yol arkadaşlarımızla ilk kez hakim karşısına çıktık. Peki karşımızda ne var? Delil yok. Kayıt yok. Somut bulgu yok. Duyum var, varsayım var, iftiracı beyanları var. Karşımızda iddianame değil; 'yok'lar listesi var. Zulmün karşısında hak bizden yana, halkımız bizden yana, hakikat bizden yana. Evlatlarından koparılan annelerin, babalarına veda etmesi bile çok görülen çocukların, iradesi gasp edilen halkımızın ahı yerde kalmayacak. Gücü yetenler değil, hakkı yetenler kazanacak." dedi.