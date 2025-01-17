Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı

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Beşiktaş Belediyesi'nde gerçekleştirilen şafak operasyonu sonucunda, Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında tutuklama kararı verildi. Operasyon kapsamında toplam 40 kişi adliyeye sevk edilirken, 23 kişi tutuklanırken, 17 kişi hakkında adli kontrol kararı alındı.

17.01.2025 03:14  Güncelleme: 03:17
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan şafak operasyonu kapsamında pazartesi gözaltına alınan ve bu akşam saatlerinde savcılıkta ifadesi alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında tutuklama kararı verildi.  Ayrıca Akpolat'la birlikte adliyeye sevk edilen 40 kişiden 22'si de tutuklandı, 17 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmayla ilgili sabah 09.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 40 kişinin ifadeleri akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişiyi tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 9 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında operasyon kapsamında gözaltına alınan İçişleri Bakanı yardımcısı Mehmet Aktaş'ın kardeşi Ahmet Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya'nın da olduğu öğrenildi.

Akpolat hakkında tutuklama kararı

Rıza Akpolat ve diğer kişiler hakkındaki hakimlik ifadeleri ise 02.00 sıralarında bitti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 31 kişiden 23'ü tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece adliyeye sevk edilen 40 kişiden 23'ü hakkında tutuklama kararı verilirken, 17 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiş oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Tutuklandı - Son Dakika

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