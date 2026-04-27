Beşiktaş Belediyesi davasında tanık ifadeleri: Borç batağı ve rüşvet iddiaları

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 23. duruşmada tanık Aykut Durmaz, Oya Tekin'in başkan seçilmesinden 2-3 ay sonra belediyeye alacaklıların gelmeye başladığını, makamın haczedildiğini ve işçilerin maaş alamadığını söyledi. Tanık Güven Dalgıç ise Rıza Akpolat'ı sitede sadece seçim zamanı gördüğünü belirtti.

Gizli tanık 'XYZ49QP', Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerinin belediyedeki kokuşmuş yapıyı belgelediğini, ihalelerde rüşvet çarkının döndüğünü ve belediyeyi asıl Ali Rıza Yılmaz'ın yönettiğini iddia etti. Gizli tanık, somut bir ihale örneği veremeyeceğini ancak işleyişin bu şekilde olduğunu söyledi. Duruşmaya gizli tanık 'Yaprak'ın dinlenmesiyle devam edilecek.