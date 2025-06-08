Beşiktaş Belediyesi Kurban Bayramı'nda Huzurevi'ni Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, Kurban Bayramı dolayısıyla Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Vekili Şişman, "Hem bayramınızı kutlamak hem de sizlerle sohbet edip deneyimlerinizi dinlemek için bugün buradayım" dedi.

Kurban Bayramı'nda yaş almış komşularını yalnız bırakmayan Başkan Vekili Şişman, Etiler Huzurevi'nde kalan büyüklerle bir araya geldi. Ziyarette komşularının ellerini öperek bayramlarını kutlayan Başkan Vekili Şişman, huzurevi sakinleriyle uzun uzun sohbet etti; talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Ziyaretten memnuniyet duyan huzurevi sakinleri de Başkan Vekili Şişman'a çiçeklerle süslenmiş bir pano hediye etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Başkan Vekili Şişman, "Hem bayramınızı kutlamak hem de sizlerle sohbet edip deneyimlerinizi dinlemek için bugün buradayım" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Başkan Vekili Şişman, "Varlıklarıyla Beşiktaş'ımıza değer katan büyüklerimizi Kurban Bayramı'nda yalnız bırakmadık. Bayramlaştık, keyifli sohbetlerine eşlik ettik" ifadelerini kullandı.