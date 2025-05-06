Beşiktaş Belediyesi'nden 65 Yaş ve Üzeri İçin Dijital Okuryazarlık Eğitimi

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, dijital dünyada daha aktif yer almalarını ve güvenli internet kullanımı konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla "Dijital Okuryazarlık Eğitimleri" düzenliyor.

Beşiktaş Belediyesi'nin Levent Hizmet Binası'nda düzenlediği "Dijital Okuryazarlık Eğitimleri" yoğun ilgi gördü. Program 20 Mayıs'a kadar her hafta salı günü devam edecek. 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, "Yaş almış komşularımızın dijital dünyaya daha güvenli ve bilinçli şekilde katılmalarını sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Beşiktaş Belediyesi'nin hayata geçirdiği program kapsamında verilen atölyelerde katılımcılar, güvenli internet kullanımı başta olmak üzere pek çok dijital beceriyi öğrenme fırsatı buluyor.

Uygulamalı eğitimlerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara; finansal suiistimal ve dijital dolandırıcılıktan korunma, SMS yazma, fotoğraf ve video çekimi, MHRS üzerinden hastane randevusu alma, WhatsApp ve Instagram kullanımı, güvenli Google kullanımı, Google Haritalar kullanımı, telefon alarmı kurma, E-Devlet ve E-Nabız sistemlerinin kullanımı konusunda destek sağlanıyor.