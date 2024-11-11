Beşiktaş-Maccabi Maçı Seyircisiz Oynanacak - Son Dakika
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Beşiktaş-Maccabi Maçı Seyircisiz Oynanacak

Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile oynayacağı maç, Macaristan'da seyircisiz yapılacak.

11.11.2024 20:32
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(ANKARA) - Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden yapılan açıklama ile Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçnın seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanacağı duyuruldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail futbol kulübü Maccabi Tel Aviv arasındaki maçın Macaristan'da yapılacağı açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir. Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."

Kaynak: ANKA

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