Beşiktaş Meydanı'nda polis dron destekli 'yaya geçidi' denetimi yaptı ve broşür dağıttı - Son Dakika
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Beşiktaş Meydanı'nda polis dron destekli 'yaya geçidi' denetimi yaptı ve broşür dağıttı

Beşiktaş Meydanı\'nda polis dron destekli \'yaya geçidi\' denetimi yaptı ve broşür dağıttı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Meydanı'ndaki yaya geçidinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Uygulamada sürücülerin yayalara ilk geçiş hakkını vermesi için sesli anonslar yapıldı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

BEŞİKTAŞ'ta polis ekipleri tarafından dron destekli 'yaya geçidi' denetimi gerçekleştirildi. Yayaların trafikteki hareketleri izlenirken, kurallara uymaları için dronla uyarı anonsu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ile sivil trafik polislerince, Beşiktaş Meydanı'ndaki yaya geçidinde denetim noktası oluşturuldu. Ekipler, sürücülerin dikkatini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yayaların ise trafikteki hareketleri izlendi. Denetim noktasında drondan yapılan sesli anonslarla yayaların can güvenliği için sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi. Uygulamada polis ekiplerince, sürücülere 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' yazılı bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

'TRAFİK UYGULAMASI ÇOK GÜZEL'

Azerbaycan'dan gelen Ramin Balakiev, "Azerbaycan'dan geldik, ailem de Kırım'dan geldi. Trafik uygulaması çok güzel, bence her yenilik pozitif bir şey. Kontrol ne kadar güçlü olursa, insanlar o kadar onu adet edinirler. Bizde yok ama olsa daha güzel olur" şeklinde konuştu.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN CAN SAĞLIĞI'

Denetim hakkında konuşan bir vatandaş, "Vatandaşlık görevimiz olduğunu düşünüyorum, bizim için önemli olan can sağlığı. Trafiğimizi de tehlikeye atmıyoruz, dron da bence gayet iyi olmuş. Sonuçta motorcusu var, kaçıyor polisten. Drondan kaçamaz diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Beşiktaş, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Meydanı'nda polis dron destekli 'yaya geçidi' denetimi yaptı ve broşür dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Meydanı'nda polis dron destekli 'yaya geçidi' denetimi yaptı ve broşür dağıttı - Son Dakika
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