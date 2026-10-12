Beşiktaş Nisbetiye\'de ana su borusu patladı, Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Beşiktaş Nisbetiye'de ana su borusu patladı, Zincirlikuyu alt geçidini su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta Nisbetiye Caddesi'ndeki altyapı çalışması sırasında ana su borusu patladı; patlama sonrası Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Belediye ekipleri alt geçitteki suyu Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti, ancak biriken su nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Beşiktaş'ta altyapı çalışması sırasında ana su hattı borusunun patlaması nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.
Nisbetiye Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında ana su borusunda patlama meydana geldi.
Borunun patlamasının ardından Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, alt geçide dolan suyu, Büyükdere Caddesi'ne tahliye etti.
Caddede ve alt geçitte biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.
Kaynak: AA
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