Beşiktaş'taki Polis Saldırısına İlişkin Soruşturma Sürüyor, 2 Kişi Daha Yakalandı
Beşiktaş'taki Polis Saldırısına İlişkin Soruşturma Sürüyor, 2 Kişi Daha Yakalandı

08.04.2026 16:49
Bakan Mustafa Çiftçi, Beşiktaş'taki polis noktasına yönelik saldırının ardından soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve saldırganlarla bağlantılı bireylerin yakalandığını açıkladı. Çatışmada hafif yaralanan 2 polis sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtildi.

Bakan Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin soruşturma ve incelemelerin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Çiftçi, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Güvenlik güçlerinin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Çiftçi, çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 polisin ameliyatlarının başarıyla tamamlandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti. Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir.

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti ve polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çatışmada, saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, saldırı neticesinde 2 polisin hafif şekilde yaralandığını, teröristlerden birisinin öldürüldüğünü ve 2 teröristin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gül, bölgede İsrail Konsolosluğunun bulunduğunu ancak yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet olmadığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma, 1 başsavcı vekili ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Beşiktaş, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'taki Polis Saldırısına İlişkin Soruşturma Sürüyor, 2 Kişi Daha Yakalandı - Son Dakika

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
SON DAKİKA: Beşiktaş'taki Polis Saldırısına İlişkin Soruşturma Sürüyor, 2 Kişi Daha Yakalandı - Son Dakika
