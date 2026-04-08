Beşiktaş'taki Polis Saldırısına İlişkin Soruşturma Sürüyor, 2 Kişi Daha Yakalandı

Bakan Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza Blokları önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin soruşturma ve incelemelerin çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Çiftçi, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Güvenlik güçlerinin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Çiftçi, çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 polisin ameliyatlarının başarıyla tamamlandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti. Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletin tüm imkan ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir.

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti ve polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çatışmada, saldırganlardan 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere, saldırı neticesinde 2 polisin hafif şekilde yaralandığını, teröristlerden birisinin öldürüldüğünü ve 2 teröristin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gül, bölgede İsrail Konsolosluğunun bulunduğunu ancak yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet olmadığını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma, 1 başsavcı vekili ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.