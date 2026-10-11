Beşiktaş'ta site bahçesine uçan araçta 79 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta site bahçesine uçan araçta 79 yaşındaki sürücü yaralandı

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Beşiktaş\'ta site bahçesine uçan araçta 79 yaşındaki sürücü yaralandı
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Beşiktaş Levent Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında fren yerine gaza bastığı iddia edilen 79 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil site bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, polis inceleme başlattı.

Yılmaz OKUR-Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – BEŞİKTAŞ'ta fren yerine gaza bastığı iddia edilen Yaşar Nurtaç O.'nun (79) kullandığı araç, site bahçesine uçtu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BT 2876 plakalı otomobili kullanan Yaşar Nurtaç O., fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sitenin bahçesine uçtu. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Yaşar Nurtaç O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

'PARK ETMEYE ÇALIŞIRKEN FREN YERİNE GAZA BASMIŞ'

Kazayı gören Azmiye Akbıy " Bahçedeydim. Birkaç tane tavuğum vardı kümese bakıyordum.Önce ağaca takıldı takla attı sonra da araç yüzüstü düştü. Sürücü de arka koltuktan çıktı. Bakmak için koştum. Br kişi vardı hanımefendi 80 yaşlarındaydı. Gittim kendisi sürünerek çıktı. Konuştuk 'Beni yukarı çıkar' dedi. Ben de 'Olmaz polis ve ambulansı arayacağız.Şok geçiriyorsun' dedim. Bina sakinlerinden Alev Hanım itfiaye ve polisi aradı. Ondan sonra geldiler. Park etmeye çalışırken fren yerine gaza basmış.Bende birşey yok. Korkudan kaçtım kümeslerin yan tarafına. Ben gelene kadar 2-3 dakika içinde araçtan kendisi çıktı." dedi.

Kaynak: DHA
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