Beşiktaş'ta Penaltı Tartışması ve Ahlaki Sorgulamalar - Son Dakika
Beşiktaş'ta Penaltı Tartışması ve Ahlaki Sorgulamalar

07.04.2026 12:10
Orhan Can, Beşiktaş'ın son maçındaki tartışmalı penaltı kararını eleştirirken, futbol dünyasında ahlaki değerlerin kaybolduğunu vurguladı. Kulübün kötü gidişatına ve yeni oyuncuların performansına yönelik eleştirilerde bulundu.

Orhan Can, Beşiktaş'ın son maçında verilen tartışmalı penaltı kararını eleştirerek, ahlaki değerlerin futbol dünyasında nasıl öldürüldüğünü vurguluyor. Süleyman Seba'nın 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz' sözünü hatırlatan Can, maçın erkekçe oynanması gerektiğini, ancak gerçekte bunun nadiren gerçekleştiğini belirtiyor. Penaltı kararının haksız olduğunu ve hakemin uzaktan görmesinin imkansız olduğunu savunurken, bu durumun lig için kötü bir örnek teşkil ettiğini ifade ediyor.

Can, aynı zamanda Beşiktaş'ın sezon başından beri kötü gidişatını ve alınan yeni futbolcuların performansını sorguluyor. Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu gibi isimlerin maçtaki hatalarına dikkat çekerek, kulübün planlamasını ve çalışma disiplinini eleştiriyor. Taylan Bulut'un kadroya alınmaması ve diğer oyuncuların durumu gibi konulara değinerek, futbolun artık spordan çıkıp sirke döndüğünü vurguluyor. Son olarak, futbol ağalarını ahlaksızlıkla suçlayarak, bu tür olayların dışarıya anlatılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orhan Can, Beşiktaş, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Penaltı Tartışması ve Ahlaki Sorgulamalar - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Penaltı Tartışması ve Ahlaki Sorgulamalar - Son Dakika
