Beşiktaş Belediyesi'nden Yoğun Yağışa Karşı Kesintisiz Çalışma

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan yoğun yağışa karşı tüm ekipleriyle sahada kesintisiz çalışma yürüttü. Çalışmaları yerinde inceleyen Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Beşiktaş Belediyesi, İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayarak gün içinde etkisini artıran yoğun yağışa karşı vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için tüm ekiplerini sahaya çıkardı. Erken saatlerde sahaya inen belediye ekipleri gün boyunca yoğun mesai yaptı. Ekiplerle birlikte sahaya inen Başkan Vekili Rasim Şişman da çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

DEVRİK AĞAÇLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gelen ihbarları değerlendiren ekipler, çok sayıda devrik ağaca müdahale ederek olası tehlikeleri önledi. Bölge genelinde mazgal üzerindeki yaprak ve atıkların temizlenmesine yönelik çalışmalar da titizlikle gerçekleştirildi.

ACİL DURUMLAR İÇİN ÇÖZÜM MERKEZİ VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI DEVREDE

Beşiktaş Belediyesi yetkilileri, ilçe sakinlerinin acil ve gerekli durumlarda 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi üzerinden veya belediyenin resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla talep ve önerilerini iletebileceğini hatırlattı.