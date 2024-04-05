Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltına alınan işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheliden 9'u tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildiği savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Adliyesi'ndeki müracaat savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin hakimlik sorgusuna birazdan başlanması bekleniyor.
Öte yandan söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu görevlileri ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı öğrenildi.
Gözaltına alınan mobilyacı serbest bırakılmıştı
Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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