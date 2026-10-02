Beşir'in ailesi, eski Sudan liderinin serbest bırakılıp yurt dışı tedavisini istedi

Sudan'ın eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ailesi, Beşir'in sağlık durumunun kötüleştiğine dikkati çekerek yurt dışında bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi için çağrıda bulundu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Ömer el-Beşir'in avukatı, eski cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Beşir'in sağlık sorunları nedeniyle başkent Hartum'daki askeri hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Beşir'in ailesi ise Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a çağrıda bulunarak, Beşir'in insani gerekçelerle serbest bırakılmasını ve yurt dışındaki bir sağlık kuruluşuna nakledilmesini istedi.

Beşir, 2019'da görevinden uzaklaştırılmıştı

Sudan'da yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Ömer el-Beşir, Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestoların ardından 11 Nisan 2019'da ordunun müdahalesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

Görevden alınmasının ardından yargılanan Beşir, yolsuzluk ve yasa dışı finansman suçlarından Aralık 2019'da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İleri yaşı nedeniyle cezasını cezaevinde değil, rehabilitasyon merkezinde çekmesine karar verildi.

2023'te hastaneye nakledilmişti

Sudan ordusu, 26 Nisan 2023'te Beşir'in sağlık durumu nedeniyle başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'nden askeri hastaneye nakledildiğini ve polis gözetiminde tutulduğunu duyurmuştu.

Beşir'in hastaneye nakli, 15 Nisan 2023'te Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmaların ardından gerçekleşmişti.