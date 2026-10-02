Beşir'in ailesi, eski Sudan liderinin serbest bırakılıp yurt dışı tedavisini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşir'in ailesi, eski Sudan liderinin serbest bırakılıp yurt dışı tedavisini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan'ın eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ailesi, sağlığı kötüleşen Beşir'in serbest bırakılıp yurt dışında tedavi edilmesi için çağrı yaptı. Aile, Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'a başvururken avukatı Beşir'in Hartum'daki askeri hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Sudan'ın eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ailesi, Beşir'in sağlık durumunun kötüleştiğine dikkati çekerek yurt dışında bir sağlık kuruluşuna nakledilmesi için çağrıda bulundu.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Ömer el-Beşir'in avukatı, eski cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Beşir'in sağlık sorunları nedeniyle başkent Hartum'daki askeri hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Beşir'in ailesi ise Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a çağrıda bulunarak, Beşir'in insani gerekçelerle serbest bırakılmasını ve yurt dışındaki bir sağlık kuruluşuna nakledilmesini istedi.

Beşir, 2019'da görevinden uzaklaştırılmıştı

Sudan'da yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Ömer el-Beşir, Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestoların ardından 11 Nisan 2019'da ordunun müdahalesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

Görevden alınmasının ardından yargılanan Beşir, yolsuzluk ve yasa dışı finansman suçlarından Aralık 2019'da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İleri yaşı nedeniyle cezasını cezaevinde değil, rehabilitasyon merkezinde çekmesine karar verildi.

2023'te hastaneye nakledilmişti

Sudan ordusu, 26 Nisan 2023'te Beşir'in sağlık durumu nedeniyle başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'nden askeri hastaneye nakledildiğini ve polis gözetiminde tutulduğunu duyurmuştu.

Beşir'in hastaneye nakli, 15 Nisan 2023'te Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmaların ardından gerçekleşmişti.

Kaynak: AA
PolitikaHartumGüncelSudanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 12:33:18. #7.13#
SON DAKİKA: Beşir'in ailesi, eski Sudan liderinin serbest bırakılıp yurt dışı tedavisini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei