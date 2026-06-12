Beşiri'de Cinayet Soruşturması: 11 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiri'de Cinayet Soruşturması: 11 Şüpheli Gözaltında

12.06.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Beşiri ilçesindeki cinayet soruşturmasında 11 şüpheli gözaltına alındı, HTS verileriyle aydınlatıldı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021 yılında Mehmet Şirin Çelik'in öldürülmesine ilişkin 11 şüphelinin gözaltına alındığı cinayet, HTS, PTS ve teknik takip sayesinde aydınlatıldı.

Beşiri ilçesinin Karatepe köyü mevkisinde hayvan otlatan Çelik'in silahla öldürülmesine ilişkin 20 Nisan 2021'de Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemlerine devam ediliyor.

Soruşturma dosyasına göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopside Çelik'in vücudunda birden çok ateşli silah mermi çekirdeği yarası olduğu ve bu nedenle öldüğü tespit edildi.

Yapılan araştırma, saha çalışmaları, tanık beyanları, HTS ve PTS kayıt incelemeleri ile istihbari bilgiler çerçevesinde, olayın aileler arasında 8 yıl önce başlayan ve kan davasına dönüşen husumetten kaynaklandığı belirlendi.

Taraflar arasında barış sağlanması amacıyla çeşitli girişimlerde bulunulsa da sonuç alınamadı.

Aileler arasında husumet, Van'ın Gevaş ilçesinde 24 Eylül 2019'da Bayram Günbey'in öldürülmesi ve 1 kişinin de yaralandığı olayla devam etti. Bu saldırı sonrası tutuklanan bazı şüphelilere yargılandıkları davada hapis cezası verildi.

Maktul Çelik hakkında ise HTS ve PTS kayıtları doğrultusunda olay tarihinde farklı ilde bulunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Olay öncesinde bazı şüpheliler cep telefonlarını farklı bir kentte bırakmış

Dosya kapsamında elde edilen istihbari bilgiler, HTS kayıtları, PTS verileri, saha araştırmaları ve tanık anlatımları değerlendirildi.

Çelik'in husumetli olduğu aile fertlerinden bazılarının cinayetin planlanmasında ve gerçekleştirilmesi aşamasında yer almış olabilecekleri yönünde kuvvetli şüphe oluşması üzerine yapılan incelemede, şüphelilerin olay öncesinde telefonlarını farklı bölgelerde bıraktıkları, sonrasında olay yerine intikal ettikleri ve olay sonrası güzergah değiştirmek suretiyle dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirildi.

Şüpheliler hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandı

Yapılan HTS incelemelerinde bazı şüphelilerin cep telefonlarının olay tarihi ve saatine yakın zaman dilimlerinde Batman'ın Kozluk ilçesi ve çevresinde sinyal verdikleri tespit edildi.

Olayın faili ya da faillerinin tespit edilebilmesi amacıyla elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda Batman 2. Sulh Ceza Hakimliğince şüpheliler hakkında iletişimin dinlenmesi tedbirine karar verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan Faili Meçhul Daire Başkanlığının 24 Nisan'da faaliyete geçmesiyle birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde; JASAT ekipleri tarafından husumete taraf aileleri tanıyan şahıslarla yüz yüze görüşülerek olayla ilgili saha çalışmaları yapıldı, dinleme faaliyetlerinin kapsamı genişletildi, tanık beyanları alındı.

Gizli tanık, cinayetten önce cep telefonlarının Şırnak'ta bırakıldığını belirtti

Gizli tanık sıfatıyla ifade veren kişi, şunları söyledi:

"Cep telefonlarını Şırnak'ın İdil ilçesinde bulunan çadırlara bıraktıkları, Siirt'in Eruh ilçesi üzerinden Kurtalan ilçesine, oradan da olayın cereyan ettiği Kıra Dağı bölgesine gittikleri, cinayetin ardından geldikleri araçla Batman şehir merkezine giderek burada bir gece konakladıkları, sonra Kozluk mevkisinde kendilerine ait olan ikinci araç ile Eruh tarafına geçtikleri şeklindeki konuşmaya bizzat şahit oldum."

Soruşturma kapsamında farklı adreslerde arama yapıldı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüphelinin ev ve eklentileri ile araçlarında arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan aramalarda 2 tabanca, 890 tabanca mühimmatı ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Beşiri, Batman, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiri'de Cinayet Soruşturması: 11 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
FIFA 2026 Dünya Kupası’nın ilk golü Meksika’dan FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan
Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk Maç oynanırken reklam arası verildi Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Özkan Yalım’ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı 2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı

19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:26
Transfer tamam Jose Mourinho, G.Saray’ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti
19:16
Listenin en başına yazıldı Fenerbahçe’de Asensio için karar
Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
18:37
Herkes Dünya Kupası’nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
18:19
Osimhen’e 120 milyon Euro’luk dev teklif Anında cevap verildi
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi
18:18
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
17:46
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 19:50:00. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiri'de Cinayet Soruşturması: 11 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.