Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir inşattan inşaat malzemelerinin çalınmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelilerin eşkali belirlendi.
Gözaltına alınan K.K. ile M.G, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Besni'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Tutuklama
