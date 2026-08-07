Besni\'de orman yangını kontrol altında

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Yelbastı ve Karaağaç köyleri arasındaki ormanda çıktı. Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmasına, 2 helikopter ile havadan destek verildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.