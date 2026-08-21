Besni'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Cumali Sönmez idaresindeki 02 DB 093 plakalı traktör, Oyratlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Sönmez, kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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