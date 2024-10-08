Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Üçgöz köyünde C.B. idaresindeki 27 BP 905 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kaldırımda yürüyen A.O'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan A.O. Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????
Son Dakika › Güncel › Besni'de Yaya Kazası: A.O. Ağır Yaralı - Son Dakika
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