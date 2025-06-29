ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 kişi dumandan etkilendi.
Hasan Tütün Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 kişi ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Besni'deki Yangında 15 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?