Kilis'te kontrolden çıkan beton mikseri devrildi
Kilis- Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde M.Y. idaresindeki 47 AEJ 059 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje devrildi.
Yaralananın olmadığı kazada hasar oluştu.
Devrilen araçtan, yola dökülen harç görevliler tarafından temizlendi.
Son Dakika › Güncel › Beton Mikseri Devrildi, Yaralanan Yok - Son Dakika
