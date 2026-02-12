Beton Tanker Devrildi: 1 Yaralı

1) KONTROLDEN ÇIKAN KURU BETON TANKERİ REFÜJE DEVRİLDİ; 1 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan kuru beton taşıyan tankerin devrildiği kazada sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten, İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet G. (65) yönetimindeki 16 AGK 90 plakalı beton tankeri virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tanker kısmı refüje fırlarken, çekici kısmı ise yolun diğer kısmına devrildi. Sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.