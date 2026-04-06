Betül Erdin'den Atık Kot Projesi

SAMSUN'da dikiş öğretmenliği yapan Betül Erdin, atık kot pantolonları toplayarak elbise, pazar arabası ve kadın çantaları üretti. Erdin, "Konumuz atık projesiydi. Bu doğrultuda bizler de ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Benim temam genelde atık kot pantolonlardan kravat yapma fikri üzerine şekillendi. Bununla birlikte yalnızca kravatla sınırlı kalmadık; atık kot pantolonlardan pazar arabası ve çanta gibi farklı ürünler de ortaya çıkardık" dedi.

Yıldıray Çınar Kültür Merkezi'nde dikiş öğretmenliği yapan Betül Erdin, atık kot pantolonlarını kullanarak 3 arkadaşı ile birlikte elbise, pazar arabası ve kadın çantaları üretimi yaptı. Kot pantolonlar dışında da farklı çalışmalar ürettiklerini belirten Betül Erdin, "Kot projesinin dışında, elimizde bulunan eskiyen kravatları da değerlendirdik. Kullanılmayan elbiselerin ve bluzların yakalarında, kot pantolonların alt kısımlarında kravatları kullanarak etekler tasarladık. Bu şekilde farklı alanlarda değerlendirebildiğimiz çalışmalar yaptık. Supla üzerine de çalışmalarımız oldu" diye konuştu.

'AMACIM, KULLANILMAYACAK HİÇBİR ÜRÜN ORTAYA ÇIKARMAMAKTI'

Atık malzemelerle daha fazla projelere imza atacaklarını söyleyen Erdin, "Konumuz atık projesiydi. Bu doğrultuda bizler de ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Benim temam genelde atık kot pantolonlardan kravat yapma fikri üzerine şekillendi. Bununla birlikte yalnızca kravatla sınırlı kalmadık; atık kot pantolonlardan pazar arabası ve çanta gibi farklı ürünler de ortaya çıkardık. Kot atıklardan yaptığımız çalışmalar yaklaşık iki ay sürdü ve bu süreçte dört kişi birlikte çalıştık. Süreç boyunca temel amacım, kullanılmayacak hiçbir ürün ortaya çıkarmamaktı. Atığın yeniden atığa dönüşmesini istemedim. Tam aksine, her parçanın yeniden değerlendirildiği, geri dönüşümün gerçekten hayat bulduğu ürünler ortaya çıkarmayı hedefledim. Tüm çalışmalarımı da bu anlayışla sürdürdüm" ifadelerini kullandı.