Beyaz Saray, Kürt Güçlerini Silahlandırma Planını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray, Kürt Güçlerini Silahlandırma Planını Reddetti

Beyaz Saray, Kürt Güçlerini Silahlandırma Planını Reddetti
04.03.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü, İran'da Kürt güçlerini silahlandırma planının asılsız olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'daki halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla Kürt güçlerini silahlandırma planı iddialarını yalanladı ve böyle bir onayın verilmediğini söyledi.

BEYAZ SARAY: "KÜRT GÜÇLERİNİ SİLANLANDIRMA PLANI" İDDİASI YANLIŞ

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İran'la ilgili gündeme dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Trump yönetiminin, İran'da halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla Kürt güçlerini silahlandırma planı olup olmadığı" şeklindeki sorusuna Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'daki ortaklar, müttefikler ve liderlerle birçok görüşme yaptı. Kuzey Irak'taki üssümüzle ilgili olarak Kürt liderlerle görüştü. Ancak Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." yanıtını verdi.

"MUHALİF GÜÇLER SİLAHLANDIRILACAK" İDDİASI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Kürt Güçlerini Silahlandırma Planını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:07:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Beyaz Saray, Kürt Güçlerini Silahlandırma Planını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.