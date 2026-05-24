Beyaz Saray Yakınında Silahlı Saldırı

(WASHİNGTON) - ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu. ABD Gizli Servisi, silahlı bir kişinin güvenlik güçlerine ateş açmasının ardından vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gizli Servis'in resmi açıklamasına göre olay, yerel saatle 18.00'den kısa süre sonra Beyaz Saray yakınındaki 17. Cadde ile Pennsylvania Avenue çevresinde meydana geldi. Açıklamada, bir kişinin çantasından silah çıkararak ateş açtığı belirtildi.

Gizli Servis polisinin ateşe karşılık verdiği, vurulan şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ancak burada hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca olay sırasında bölgede bulunan bir kişinin de kurşun isabet etmesi sonucu yaralandığı kaydedildi.

Gizli Servis, olayda hiçbir güvenlik görevlisinin yaralanmadığını duyurdu.

Silah seslerinin duyulduğu sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da bulunduğu belirtilirken, açıklamada "koruma altındaki kişiler veya operasyonların etkilenmediği" ifade edildi.

Olayın ardından Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bahçede görev yapan basın mensupları brifing salonuna yönlendirildi.

FBI Direktörü Kash Patel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olay yerinde bulunduğunu ve Gizli Servis ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Gizli Servis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yeni bilgilerin paylaşılacağını bildirdi.