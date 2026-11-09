Beyaz Saray yakınında tabelaya çarpan sürücünün gözaltına alındığı bildirildi

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında aracıyla kaldırıma çıkıp tabelaya çarpan sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

ABD basınındaki ve sosyal medyadaki görüntülere göre Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Meydan Parkı'nın kuzeyinde bir araç kaldırıma çıkarak tabelaya çarptı.

Araçtan inen sürücü, çevresini saran güvenlik güçleriyle yaşanan arbedenin ardından gözaltına alındı.

Gizli Servis çalışanları, yakınlarda bulunan Beyaz Saray basın mensuplarına binaya girmeleri talimatı verdi.