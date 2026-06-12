Beydağ'da Cinayet Davası Başladı

İzmir'in Beydağ ilçesinde, takıntı haline getirdiği 20 yaşındaki Aysun Candan'ı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Halit A'nın yargılanmasına başlandı.

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halit A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, öldürülen Aysun Candan'ın annesi Abide Candan ve taraf avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanık Halit A. daha önceden jandarmada alınan ifadesini kabul etmediğini belirterek vereceği ifadenin kayıtlara geçmesini talep etti.

Halit A. Aysun Candan'ı öldürmediğini, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Tanık olarak dinlenen maktul Aysun Candan'ın annesi Abide Candan ise Halit A'nın kızına sık sık mesajlar yazarak rahatsız ettiğini anlatarak kızının hiçbir zaman olumlu karşılık vermediğini, Halit A'dan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına hükmedip, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve bazı tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.

Olay

Eğridere Mahallesi'nde İbrahim Candan'a ait eve 30 Nisan 2025'te dışarıdan ateş açılması sonucu pencere kenarında telefonla konuşan kızı Aysun Candan (20) hayatını kaybetmişti.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış, Halit A. (35) ile Ş.A.A'yı (25) Kiraz ilçesine bağlı Mavidere Mahallesi'nde gözaltına almıştı.

Ş.A.A, ifadesinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Halit A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.