Beydağı Otel Davasında Bilirkişi Raporu Çıkmadı, Duruşma 3 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika
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Beydağı Otel Davasında Bilirkişi Raporu Çıkmadı, Duruşma 3 Kasım'a Ertelendi

09.07.2026 15:59  Güncelleme: 16:55
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Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 7 kişinin hayatını kaybettiği Beydağı Otel'e ilişkin davada bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle duruşma 3 Kasım'a ertelendi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'da 6 Şubat depremlerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Beydağı Otel'e ilişkin davada, bilirkişi raporunun gelmemesi nedeniyle duruşma 3 Kasım'a ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Beydağı Otel'in yıkılması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; proje müellifi Ömer Şarapnal, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ile belediye görevlileri Alper Yiğit, Mustafa Bingöl ve Mustafa Hakan Büker hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, bilirkişi incelemesi için gönderilen dosyanın henüz mahkemeye ulaşmadığını belirtti. Taraf avukatları ise bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının ardından savunmalarını yapacaklarını beyan etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Kasım'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Malatya, Beydağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beydağı Otel Davasında Bilirkişi Raporu Çıkmadı, Duruşma 3 Kasım'a Ertelendi - Son Dakika

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