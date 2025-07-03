Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki kişinin karaciğer ve iki böbreği nakil bekleyen hastalara umut olacak.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Haldun Gezici'nin beyin ölümü gerçekleşti.
Gezici'nin ailesi, başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.
Gezici'nin Dörtyol Devlet Hastanesinde operasyonla alınan karaciğer ve böbrekleri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'daki Hastanelerde organ bekleyen hastalara gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastadan Organ Bağışı - Son Dakika
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