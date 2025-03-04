Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 Kişi Tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla tutuklandı, 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

04.03.2025 00:12  Güncelleme: 09:45
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Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) 5 gün önce şafak operasyonu ile gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Köseler dışında, 5 belediye yetkilisi ile ihale yüklenicisi ya da teklif sahibi 15 firma yetkilisi gözaltına alınmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Köseler ve 20 kişi, bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden sonra Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Öğle saatlerinde savcılık ifadeleri tamamlanan 65 yaşındaki Köseler ve 17 kişi tutuklama istemiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 3 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.

Gece yarısı tutuklama kararı

Gece yarısı kararını açıklayan Sulh Ceza Hakimliği ise Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 12 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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