Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı

02.07.2026 23:35
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Alaattin Köseler, rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklandı. İhalelerde usulsüzlük iddiaları var.

Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "rüşvet alma" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, "imar yolsuzluğu", "irtikap" ve "rüşvet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dönemin Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkında birtakım müşteki beyanları ile dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman, dönemin Başkan Danışmanı Levent Özdinç ve etkin pişmanlık kapsamında beyanlarda bulunan dönemin Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün anlatımları incelendi.

Bu beyanlar doğrultusunda şüpheliler Alaattin Köseler ve Ali Cihan Sakman "rüşvet alma" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmasına hükmetti.

Öte yandan şüpheli Levent Özdinç hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Köseler, Beykoz Belediyesi'nde bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından açılan davada tutuklu yargılanıyor.

Kaynak: AA

Alaattin Köseler, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı - Son Dakika

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