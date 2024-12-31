Beykoz Belediyesi, 2024'te Birçok Yeni Projeyi Hayata Geçirdi

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, birçok çalışmayı ve projeyi hayata geçirdi. "Mahalle Buluşmaları"ndan toplu ulaşıma konfor getiren "İETT Sefer İyileştirmeBeykoz Belediyesi, 2024 yılında "Mahalle Buluşmaları"ndan toplu ulaşıma konfor getiren "İETT Sefer İyileştirmeleri"ne, "Pazar Servisleri"nden "Eğitim Desteği"ne kadar birçok yeni hizmeti hayata geçirdi. Ayrıca, sosyal dayanışmayı güçlendirecek çalışmaların altyapısı hazırlandı.

Beykoz Belediyesi, 2024 yılında ilçede "ilk" olan birçok hizmete imza attı. "Mahalle Buluşmaları"ndan toplu ulaşıma konfor getiren "İETT Sefer İyileştirmeleri"ne, "Pazar Servisleri"nden "Eğitim Desteği"ne kadar birçok yeni hizmet hayata geçirildi.

İlçe sakinlerinin yeni yılını kutlayan Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "2024 yılı, ilçemize söz verdiğimiz hizmet hedeflerine büyük oranda yaklaştığımız bir yıl oldu. Beykoz'da adil ve eşit bir kent yaşamı oluşturmaya yönelik gayretimiz yeni yılda da artarak devam edecek. Her yaştan ilçe sakinimizin mutluluğu ve huzuru için durmadan çalışacağız. Her bir hemşerimizin yeni yılını kutluyor, mutlu, sağlıklı ve güven içinde bir yıl diliyorum" dedi.

Halkın demokrasi platformu: "Mahalle Buluşmaları"

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in göreve gelir gelmez başlattığı "Mahalle Buluşmaları", sosyal ve halk odaklı belediyecilik anlayışıyla hizmeti vatandaşların ayağına götürdü. 9 aylık sürede 22'si geride kalan ve ilçenin 45 mahallesinde yapılacak "Mahalle Buluşmaları"nda söz alan vatandaşların altyapı, ulaşım ve temizlik gibi pek çok sorununa anında çözüm üretildi. Başkan Köseler ayrıca Beykoz'un sorunlarına ortak akılla çözüm bulmak amacıyla sık sık muhtarlarla bir araya geldi.

Ulaşım sorununa köklü çözümler

Beykoz'da ilçe sakinlerinden gelen yoğun talepler üzerine toplu taşıma hizmetlerinde önemli iyileştirmeler yapıldı. İlçenin yıllardır ihmal edilen ulaşım sorunları, Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve ekibinin girişimleriyle karayolu, deniz ve metro projeleriyle entegre edilerek çözüme kavuşturuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle ilçede 16 yeni kapalı durak kazandırıldı. Ayrıca, 32 farklı otobüs seferinde önemli düzenlemeler yapıldı. Yaz aylarında hizmete giren Küçüksu- İstinye ve Beykoz- Sarıyer deniz dolmuş seferleri, ilçedeki ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirdi. İlçenin toplu taşıma imkanı sınırlı mahallelerine yönelik "Pazar Servisi" ve mahalle ring servisleri de Nisan 2024 itibariyle hizmete sunuldu.

Başarılı gelecek için eğitime tam destek

Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in başlattığı öğrenci dostu projeler kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başında sosyal yardım almaya uygun ailelerin çocuklarına bin liralık kırtasiye ve 10 ay boyunca sürecek 500 TL'lik beslenme desteği verildi.

Eğitim-öğretim yılı öncesinde, Beykoz Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu yeniden eğitim öğretime kazandırıldı. Belediye'nin bir diğer eğitim projesi ise yardımcı kitap desteği oldu. Belediye'nin ücretsiz lise ve üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören 200'ün üzerindeki öğrenciye yardımcı kitap desteği sağlandı.

Beykoz Belediyesi, yazlık ve kışlık olmak üzere ilçedeki üreticilere 1,4 milyon fide dağıtarak büyük bir destek sağladı. İlçede 31 farklı mahalleden toplam 40 çiftçi, alım garantili tarım projesinden faydalanarak üretimlerini güvence altına aldı. İstanbul'un en çok bal üretilen ilçesi Beykoz'da verimi artırmak üzere arıcılara kışlık yem desteği verildi. İlçede doğal kent tarımını güçlendirecek çözüm önerilerinin çiftçiler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla konuşulduğu tarım çalıştayları ve buluşmaları yapıldı.

Beykoz'da can dostlar mutlu

İlçede 2024 yılında sahipsiz sokak hayvanlarının sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmesi için ilk kez ücretsiz "Yerinde Tedavi" ve "Kısırlaştırma Servisi" hizmeti başlatıldı. Mobil ekiplerin mahallelerde verdiği "Yerinde Tedavi Hizmeti"yle bin 495 sahipsiz sokak hayvanı, yaşadıkları bölgelerde kolay ve zahmetsiz bir şekilde tedavi edildi. Yaşam alanları iyileştirilen mevcut Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 bin 985 kedi ve köpek sevgiyle muayene ve tedavi edilirken, bin 182 hayvan sağlıklı bir şekilde kısırlaştırıldı, bin 41 sokak hayvanı ise aşılandı. Yürütülen sahiplendirme çalışmalarıyla 178 kedi ve köpek yeni bir aile edindi.

Beykoz, Spor Karnavallarıyla şenlendi

Beykoz'un 7 farklı mahallesinde düzenlenen Spor Karnavalları ile 7 bin çocuk ve genç, kendi mahallesinde spor ve eğlenceyle buluştu. Spor Karnavalları ile çocuk ve gençlere sağlıklı yaşam bilinci aşılanması hedeflendi. Mahallelerdeki sosyal hayatı canlandıran ve çocukların birlikte vakit geçirebileceği eğlenceli bir ortam sunan karnavallar, gelecek yılda da devam edecek.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçedeki gençlere ara tatil armağanı olarak düzenlenen Gençlik Kampı'nda ise 400 genç ağırlandı. Mete Gazoz Okçuluk Tesislerinde antrenörler eşliğinde doğa yürüyüşleri, takım oyunları ve çeşitli eğlenceli aktivitelere katılan gençler, eğlenceli bir ara tatil geçirdi. İlçeye dinamizm getiren hizmetler kapsamında, Beykoz Spor Ormanı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak, mevcut parkura ilave 4,5 km uzunluğunda modern bir bisiklet parkuru için çalışmalar başladı.

Engellilerin yolları açıldı

"Engelsiz Beykoz" çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri 2024 yılında hız kazandı. Engelli ilçe sakinlerinin kuruma yaptıkları başvurular üzerine, 16 vatandaşın evlerine kolay ulaşım sağlanması için yol düzenleme ve rampa çalışmaları yapıldı. Bu sayede, ulaşım engelleri kalkarak engelli vatandaşların günlük hayata katılımı arttı.

Engelli vatandaşların istihdamına katkı sağlamak ve alışverişlerde tek kullanımlık poşet miktarını azaltmak için "Atıklar Çantaya, Engelliler Hayata" projesi başlatıldı. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Beykoz Şubesi ile ortaklaşa yürütülen projeyle kamuya açık alanlarda kullanım süresi dolan afişler, engelli ilçe sakinlerinin emeğiyle alışveriş çantasına dönüştürülüyor.

Beykoz'un kültür mirası koruma altında

İlçenin kültürel ve tarihi mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi ortak bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında Beykoz Belediyesi Kültürel Miras Şefliği (Beykoz Miras) kurularak, uzman bir kadro ile ilçenin kültürel mirası korunmaya ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

"Açık Hava Sinema Akşamları" kültür sanat etkinlikleri kapsamında yeniden başladı. Ailece film izlemek için sahil, tarihi mesireler ve köy meydanlarına gelen her yaştan vatandaş, nostaljik yaz akşamları yaşadı.