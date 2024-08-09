Beykoz Belediyesi, bin çiftçiye kışlık fide desteği sağlıyor - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi, bin çiftçiye kışlık fide desteği sağlıyor

Beykoz Belediyesi, ilçedeki bin üreticiye 500 bin kışlık ücretsiz fide desteği için üretime başladı. Kış sezonu için fide desteğinde yüzde 25 artışa gidildi. Dağıtımlar eylül ayının ikinci haftasında yapılacak.

09.08.2024 11:38  Güncelleme: 13:16
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, ilçedeki bin üreticiye 500 bin kışlık ücretsiz fide desteği için üretime başladı. Kış sezonu için fide desteğinde yüzde 25 artışa gidildi.

İlçenin tarım potansiyelini artırmak ve üreticiye ekonomik katkı sağlamak için "Alım Garantili Tarım" modelini uygulayan Beykoz Belediyesi, çiftçilere yaz sezonu başında olduğu gibi kış döneminde de fide desteğinde bulunacak.

Dağıtımlar, eylül ayının ikinci haftasında

Beykoz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçeli üreticilerden gelen yoğun talep üzerine fide üretimini yüzde 25 artırarak, kış sezonunda da çiftçinin yüzünü güldürecek. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Fide ve Tohum Üretim Tesisi'nde modern yöntemlerle üretilen 500 bin adet kışlık fide, eylül ayının ikinci haftası itibarıyla üreticilere teslim edilecek.

Destekten bin çiftçi yararlanacak

Kışlık fide desteğinden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı çiftçiler ile hobi amaçlı tarım yapan toplam bin üretici yararlanacak.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler geçen günlerde "Alım Garantili Tarım" kapsamında ilçede başlayan karpuz hasadında katılmıştı. "Alım Garantili Tarım" ile sözleşme imzalanan çiftçilerden alınan 60 ton karpuzun ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı başlarken, karpuzların bir kısmı ise sosyal tesislerde ürüne dönüşüyor.

Kaynak: ANKA

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