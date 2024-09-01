Beykoz Belediyesi Çiftçilere Ücretsiz Kışlık Fide Dağıtımına Başladı

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, çiftçiye 500 bin ücretsiz kışlık fide dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Bu yıl rekor artışla 1.4 milyon yazlık ve kışlık fideyi kendi üretim tesislerimizde üreterek dağıtıyoruz. Beykoz'da tarım yapılan alanın artırılması için gereken desteği vereceğiz " dedi.

Beykoz Belediyesi tarafından çiftçinin tarladaki maliyetini azaltmak ve tarımı teşvik etmek için verilen kışlık fide desteğinden bu sezon Tarım ve Orman Bakanlığı'nda kaydı bulunan ÇKS'li 350, Ziraat Odası'nda kaydı bulunan 150 ÇB'li çiftçi yararlanıyor. İlçede 'Alım Garantili Tarım Modeli' ile desteklenen çiftçilere kış ve yaz sezonunda üretilenlerle birlikte, dağıtılan fide sayısı yıllık 1.4 milyona ulaştı, üreticiye doğrudan 14 milyon lira destek verilmiş oldu. Kış sezonunda toplam 500 üreticiye kıvırcık, lolorosso, karnabahar ve brokoli olmak üzere 4 kalem fide dağıtılacak.

"Tarıma desteğimizi artıracağız"

Cumhuriyet Köy Pazarı'nda yapılan fide dağıtım töreninde konuşan Başkan Köseler, çiftçilerden gelen talep üzerine fide üretiminde rekor artışa gittiklerini vurgulayarak, "Bu yıl 1.4 milyon fideyi kendi üretim tesislerimizde üreterek çiftçimize ulaştırıyoruz. İlçede ekilen dikilen ve emekle üretilen alanın mutlaka artması gerekiyor. Bunun da öncüleri sizlersiniz. Alın terinizi akıtarak çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz. Kesinlikle bu artış bizi umutlandırıyor. Biz de fide üretim tesisimizi geliştirerek tarıma desteğimizi artıracağız" diye konuştu.

"İstanbul Büyükşehir Bbelediye Başkanı'mızın desteği Beykoz'da kıvılcım yarattı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilçede tarıma verdiği desteğe değinen Başkan Köseler, "2019 yerel seçimleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu ve değerli ekibinin gayretleriyle Beykoz ölçeğinde ve diğer ilçelerde büyük bir artış gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'nun desteği sahada bir kıvılcım yarattı ve bu bugünkü noktaya gelmemize vesile oldu. Biz de bunun takipçisi ve artışı destekleyen bir anlayışla sizlerin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Köseler, Cumhuriyet Köy Pazarı'nı canlandırmaya ve fiziksel koşullarını iyileştirmeye yönelik adımlar atacaklarını ve çiftçinin ürününü yerinde alarak büyük marketlerde satış zincirine ulaştıracaklarını da söyledi.

Yeni dönemde "Beykoz'da Tarım Zamanı" sloganıyla yola çıktıklarını ve alım garantisiyle çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade eden Tarımsal Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç de Cumhuriyetköy Pazarı'na yönelik başlatılan projeyle köylerde istihdama katkı sağlanacağını belirtti.

Daha sonra Başkan Köseler ve ekibi, ilk fideleri teslim ederek çiftçiye hayırlı ve bol kazançlı bir sezon diledi. Törende Belediye Başkan Yardımcısı Taner Aksu, CHP İlçe Başkanı Mahir Taştan, belediye meclis üyeleri ve çevre köylerin muhtarları da yer aldı. Dağıtımın ardından çiftçiler, fidelerini Belediye'nin "Tohum ve Fide Üretim Serası"ndan teslim alacak.