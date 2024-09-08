Beykoz Belediyesi Hijyen Timi Okulları Temizledi - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Hijyen Timi Okulları Temizledi

Beykoz Belediyesi Hijyen Timi Okulları Temizledi

Beykoz Belediyesi'nin hijyen timi, ilçedeki 81 okulu temizleyerek yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı. Temizlik çalışmaları eğitim yılı boyunca sürecek.

08.09.2024 11:57  Güncelleme: 13:10
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin hijyen timi ilçedeki 81 okulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde temizledi. Temizlik çalışmaları eğitim yılı boyunca sürecek.

Beykoz Belediyesi hijyen timi  tarafından eğitimin temiz ve sağlıklı ortamlarda sürmesi için hizmet veren 3 mobil tuvalet temizlik ekibi yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okulları temizledi. Eğitime destek vermek için kurulan ve ilçedeki 81 okulda sırasıyla hizmet veren ekipler, tuvaletleri detaylı şekilde temizleyerek sağlıklı bir okul dönemi için hijyen sağladı.

Temizlik malzemeleri ücretsiz

Okullara yapılan her ziyarette tuvaletlerde lavabolar, aynalar, camlar, musluklar, kapı ve yerler detaylı şekilde yıkandı. İşlem sonrasında öğrencilere bakımlı ve hijyenik ortamlar sunuldu. Hizmet kapsamında tuvaletlerde gerekli olan köpük sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi tüm hijyen malzemeleri karşılanıyor.

Okul bütçesine destek

Okullara yönelik temizlik hizmetiyle öğrencilerin sağlığı korurken, temizlik hizmetini kendi gelirleriyle karşılayan okulların bütçesine de katkı sağlanıyor. Belediye yeni eğitim-öğretim yılı boyunca okullardaki temizlik hizmetine devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi Hijyen Timi Okulları Temizledi - Son Dakika

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