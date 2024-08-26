Beykoz Belediyesi'nden Ücretsiz Toplu Sünnet Hizmeti

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin toplu sünnet kayıtları başladı. Kayıtlar, 2 Eylül'e kadar devam edecek.

Beykoz Belediyesi, toplu sünnet için kayıt almaya başladı. Bu kapsamda ilçede ikamet eden ve sosyal destekten yararlanan ailelerin 3 yaş ve üstü çocukları toplu sünnet hizmetinden yararlanabilecek. Ücretsiz sünnet hizmeti için için kayıtlar, 2 Eylül'e kadar sürecek. Başvurular Belediye resepsiyonundaki başvuru bankosundan yapılacak. Detaylı bilgi '444 66 61' noumaralı Çözüm Merkezi'nden alınabilecek.