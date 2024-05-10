Beykoz Belediyesi\'nin Borç Yükü 3 Milyar TL\'yi Bulabilir

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, belediyede ilk bir ayda tespit ettikleri mali tabloyu açıkladı. Köseler "İhalesiz yapılan işlerden kalan görünmeyen borçlarımızın da olduğunu yeni öğrendik. Borç yükünün, yıl sonunda yaklaşık 3 milyar TL'yi bulabileceğini öngörüyoruz" dedi.

Beykoz Belediyesi'nin yeni başkanı Alaattin Köseler, belediyeyi devir aldıktan sonra kurumun mali yapısıyla ilgili bir aylık incelemenin ardından açıklama yaptı. Köseler şunları belirtti:

"BORÇ YÜKÜ YIL SONUNDA 3 MİLYAR LİRAYI BULABİLİR"

"Sizleri belediye hizmetlerimiz ile ilgili doğru bilgilendirmek için karşınızdayım. Gönlünüz müsterih olsun; Bugüne kadar belediyemizin hiçbir hizmetini durdurmadık, sonlandırmadık ve aksatmadık. Hiçbir spor etkinliğini kaldırmadık. Sosyal yardımları kesmedik.Hiçbir personelimizi işten çıkarmadık. Kültür ve spor müdürlüklerimizin hizmet personelinin geçmişten kalan maaşları ile sosyal yardım ödemelerini bugün itibariyle hesaplara yatırdık. Hatırlarsınız, yerel seçimlere yapılan itirazlar ve arkasından gelen 9 günlük bayram tatili, belediyeyi devralma sürecimizi 15 gün geciktirmişti. Bu süreçte gördük ki Beykoz Belediyesi'nin geçmiş dönemden kalan borçları, faiz yükü ve hesaplanmayan kıdem tazminatları nedeniyle her geçen gün artıyor. Ayrıca ihalesiz yapılan işlerden kalan görünmeyen borçlarımızın da olduğunu öğrendik. Yeni yönetim olarak bizim faaliyetlerimizden kaynaklanmayan bu borç yükü, bozuk mevcut mali yapının düzeltilmemesi halinde, yıl sonunda 3 milyar lirayı bulabilir.

"MERAK ETMEYİN "

Ancak hiç merak etmeyin. Sağlam ve şeffaf bir finans yönetimi için hemen kolları sıvadık, çalışmalara başladık. Kaynaklarımızı tasarruflu ve önem sırasına göre kullanmaya özen gösteriyoruz. Sizlere seçim kampanyamızda söz verdiğimiz tüm vaatlerimizin arkasındayız. Desteğinizle hepsini zaman içinde hayata geçireceğiz. Beykoz'u sizlerle ve şeffaf bir şekilde yöneteceğiz. Biliniz ki; işimiz gücümüz Beykoz"