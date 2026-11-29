Beykoz'da 16-27 Kasım'da icra edilen Türkiye-KKTC İkili SAT Tatbikatı-2026 sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Türkiye-KKTC İkili SAT Tatbikatı-2026'nın 16-27 Kasım 2026'da Beykoz'da başarıyla tamamlandığını açıkladı. Tatbikatta iki ülkenin Sualtı Taarruz Timleri arasında eğitim ve işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Türkiye-KKTC İkili SAT Tatbikatı-2026"nın tamamlandığı bildirildi.
Bakanlığın NSosyal hesabından "Mavi Vatan'da omuz omuza" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili SAT Tatbikatı-2026, 16-27 Kasım 2026 tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde SAT Komutanlığında (Beykoz/İstanbul) başarıyla icra edildi. Tatbikat kapsamında, Türkiye ve KKTC Sualtı Taarruz Timleri arasındaki eğitim ve işbirliğinin geliştirilmesi, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması hedeflendi."
Kaynak: AA
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