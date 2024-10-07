Beykoz'da ADD'ye binaların tahsisi

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Beykoz Belediye Meclisi toplantısında, mülkiyeti belediyeye ait hizmet binasının 1. katının 20 yıllığına Atatürkçü Düşünce Derneğine (ADD) tahsisi gündeme alınarak komisyona sevk edildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Çubuklu Mahallesi Kiremitdere Caddesi'nde bulunan ve mülkiyeti Beykoz Belediyesine ait olan hizmet binasının 1. katının ADD'ye 20 yıllığına tahsisi teklifi de gündeme alındı.

Teklife göre, binanın birinci katı, Beykoz Belediye Başkanlığı ile Atatürkçü Düşünce Derneği Beykoz Şubesi arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde 20 yıl süreli ortak hizmet projesi geliştirilmesi için kullanılacak.

Teklifin İmar ve Hukuk Komisyonuna sevki oy birliği ile kabul edildi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün bir diğer gündem teklifinde ise eğitim ve insani yardım üzerine faaliyet gösteren İftah İlim ve Kültür Derneği ile Beykoz Belediyesi arasında 2019'da düzenlenen işbirliği protokolünün feshi yer aldı.

Gündem teklifi görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna sevk edildi.