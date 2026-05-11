Beykoz'da Dronlu Trafik Denetimi: 97 Sürücüye Ceza

Beykoz'da dron destekli trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 97 sürücüye 224 bin 988 lira ceza uygulandı.

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kavacık, TEM kuzey-güney katılımı ve Atatürk Caddesi'nde dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

"Kaynak yapan araçlar", "cep telefonu", "emniyet kemeri", "kask takmamak" ve "yasak park" ihlallerine yönelik denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 97 sürücüye toplam 224 bin 988 lira ceza uygulandı.