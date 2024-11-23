Beykoz\'da Fırtına Gemiyi Kıyaya Yoldan Çıkardı

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Yılmaz OKUR/ Beykoz'da rüzgarın etkisiyle sürüklenen gemi kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Beykoz açıklarındaki 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Kıran America' isimli gemi sürüklenmeye başladı. Sürüklenen gemi kaptanının manevrasıyla son anda kıyıya vurmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, gemi kıyıya doğru sürüklenmeye başlıyor. Gemi kaptanının manevrası ile kıyıya çarpmadan son anda geminin kurtarıldığı görülüyor.