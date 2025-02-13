Beykoz'da Halk Günleri Başladı: Başkan Köseler, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Beykoz'da Halk Günleri Başladı: Başkan Köseler, Vatandaşlarla Buluştu

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, randevusuz Halk Günleri'nde ilçe sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Vatandaşlar, taleplerini doğrudan ileterek katılımcı bir yönetim anlayışının örneğini yaşadı.

13.02.2025 11:49  Güncelleme: 13:28
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(İSTANBUL) - Mahalle Buluşmaları'nın ardından Halk Günleri'nde vatandaşları dinlemeye başlayan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Halkçı ve katılımcı yönetim anlayışıyla, sorunları Beykozlu hemşehrilerimiz ile birlikte ele alıp çözüme kavuşturuyoruz. Beykoz için sözü olan tüm komşularımızı randevusuz Halk Günleri'mize bekliyoruz" dedi.

Başkan Köseler, Mahalle Buluşmaları'nın ardından ilçe sakinlerinin, taleplerini ve önerilerini doğrudan ileterek sorunlara ortak akılla çözüm aranan randevusuz "Halk Günleri" hizmetini hayata geçirdi. Beykozluların yoğun ilgi gösterdiği ilk buluşmada, vatandaşlar taleplerini doğrudan Köseler ve ilgili birimlere ileterek birlikte çözüm yollarını değerlendirdi.

Her ayın 12'sinde gerçekleştirilmesi planlanan Halk Günleri'nin ilkinde konuşan Köseler, "Beykoz'u Beykozlularla birlikte yönetmek için çıktığımız bu yolda, halkımızla doğrudan bir araya gelmek bizim için çok kıymetli. Beykozlulara belediyemizin kapıları her zaman açık olacak. Halkçı ve katılımcı yönetim anlayışıyla, sorunları Beykozlu hemşerilerimiz ile birlikte ele alıp çözüme kavuşturuyoruz. Beykoz için sözü olan tüm komşularımızı randevusuz halk günlerimize bekliyoruz" dedi.

Başkan Köseler ile görüşmeye gelen ilçe sakini Ahmet Emin Canlı, "Ben Kavacık Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Sağ olsun Başkanımız 1999-2004 yıllarında olduğu gibi vatandaşla birebir görüşüyor sorunlarını dinliyor. Ben ilk başta Kavacık Mahalle Buluşması'na gittim orada mahallemizin genel sorunlarından bahsettik, şimdi de Halk Günleri'ne geldim ve özel sorunlarımı Başkanımıza aktardım. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer ilçe sakini Ayşegül Hanlı ise "Başkanın önceki döneminde de vatandaşla buluşmalarına çok gittim derdimi sorunumu anlattım. Bugün yine geldim taleplerimi aktardım, Alaattin Başkan gözlerimin içine bakarak dinledi tek tek not aldı. Beykoz bu tür hizmetleri özledi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Halk Günleri Başladı: Başkan Köseler, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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