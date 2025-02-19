Beykoz'da Haraç İddiası: 10 Tutuklama

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Beykoz'da, tehditle 25 milyon lira haraç istedikleri kişinin evini kurşunladıkları iddiasıyla yakalanan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.Ş'nin 1 Şubat'ta 06.56 sıralarında Beykoz'daki evinin kurşunlanmasıyla ilgili şikayeti üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, plakası tespit edilemeyen gri renkli bir araçla gelen şüphelilerin silahla ateş etmesi üzerine eve çok sayıda merminin isabet ettiğini belirledi.

Zanlıların M.Ş'ye "25 milyon lira para cezası kestik, yoksa seni ve aileni öldürürüz." şeklinde tehditlerde bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.