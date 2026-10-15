Beykoz'da kuyuya düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beykoz'da kuyuya düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Beykoz\'da kuyuya düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Beykoz'da dün yaşanan sel sonrası okul inşaatındaki kuyuda biriken suyu tahliye ederken düşen işçi, ekipler tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYKOZ'da sel nedeniyle okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesi sırasında aşağı düşen Faik Şentürk, ekipler tarafından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen selin ardından okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesini yapmak için çalışan işçi Faik Şentürk kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan işçi Faik Şentürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Beykoz Devlet Hastanesi3. SayfaGüncelSon Dakika

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