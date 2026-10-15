Beykoz'da okul inşaatında kuyuya düşen işçi Beykoz Devlet Hastanesinde kurtarılamadı

Beykoz'da okul inşaatında kuyuya düşen işçi Beykoz Devlet Hastanesinde kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beykoz'da bir okul inşaatında çalışan işçi, şiddetli yağış nedeniyle kuyuda biriken ve taşan suyu tahliye etmeye çalışırken dengesini kaybedip kuyuya düştü. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılıp Beykoz Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Beykoz'da, bir işçi çalıştığı okulun inşaatındaki kuyuda biriken suyu tahliye ederken kuyuya düşerek yaşamını yitirdi.
Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi'ndeki bir okulun inşaatında çalışan F.Ş, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle inşaat alanındaki kuyuda birikerek taşan suyu tahliye etmek istedi.
Burada çalışırken dengesini kaybeden F.Ş. kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan F.Ş, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.Ş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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