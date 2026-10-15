Beykoz\'da sağanakta araçlar su birikintisinde kalırken bazı kişiler mahsur kaldı

BEYKOZ'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar sular altında kaldı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar kalırken, bazı kişiler otomobillerinde mahsur kaldı. Vatandaşlar, içerisi su dolan araçlarını bırakmak zorunda kaldı.

İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak, Beykoz'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçedeki bazı yollar suyla kaplandı. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar su birikintilerinde kalırken, otomobillerin içine de su doldu. Araçlarında mahsur kalan kişiler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise su seviyesinin yükselmesi üzerine araçlarını bırakarak bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.